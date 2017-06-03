На трасі Київ – Чоп під колесами легковика загинув велосипедист

Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 червня, о 23:58, в с. Гірне Стрийського району.

Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, водій автомобіля SKODA, 1964 р.н., житель м. Стрия, рухаючись трасою Київ – Чоп, здійснив наїзд на велосипедиста, 1960 р.н. , жителя с. Гірне.

У наслідок наїзду велосипедист опинився на смузі зустрічного руху, де на нього наїхав автомобіль під керуванням жителя м. Львова, 1957 р.н.

Від отриманих травм велосипедист помер на місці ДТП. Тіло загиблого доставлено в морг Стрийської РЦЛ. триває дослідча перевірка. Причини події зʼясовують.