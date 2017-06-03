На Сколівщині у річці втопився 8-річний хлопчик

Трагедія сталася у селі Верхнє Синьовидне.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

2 червня, о 19.47, надійшло повідомлення про те, що с. Верхнє Синьовидне Сколівського району в р. Опір втопився Андрій П., 2009 року народження.

Тіло загиблого виявили і підняли на поверхню місцеві мешканці.

Головне управління ДСНС України у Львівській області нагадує, що основними умовами безпечного відпочинку є правильний вибір і обладнання місць для купання, навчання дорослих та дітей плаванню, суворе дотримання правил поведінки під час купання і катання на плавзасобах, постійний контроль за дітьми у воді з боку дорослих. Відпочинок на воді допускається тільки у спеціально відведених місцевими органами влади та обладнаних для цього місцях. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби. Купатися дозволяється в спокійну безвітряну погоду при температурі води не менше +18, повітря не нижче +24.