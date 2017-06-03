На Львівщині затримали керівника підприємства, який хотів підкупити прокурора

Директор підприємства намагався дати працівникові прокуратури у Львові неправомірну вигоду в розмірі 8,4 тисячі доларів США

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області працівники Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції України та слідчй Головного управління Національної поліції у Львівській області вчора затримали директора підприємства, який намагався дати працівнику прокуратури у Львові неправомірну вигоду в розмірі 8,4 тис доларів США.

За вказану суму коштів підприємець очікував закриття кримінального провадження, розпочатого місцевою прокуратурою за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме за фактом розкрадання бюджетних коштів під час проведення робіт з реконструкції вулиці у місті Львові, кошторисною вартістю у 44 млн грн. В ході розслідування вказаного провадження органом досудового розслідування було встановлено, що внаслідок затвердження фіктивних актів виконаних робіт бюджету міста Львова завдано збитки на суму понад 1,2 млн грн.

Відтак, для припинення вказаних злочинних дій підприємця, прокурор звернувся із відповідним рапортом до керівництва прокуратури Львівської області.

У провадженні тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення директору про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України та обрання йому запобіжного заходу.

За вчинення вказаного злочину підприємцю загрожує покарання до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.