Через проведення Leopolis Grand Prix 2017 у Львові буде змінено рух транспорту

Перегони Leopolis Grand Prix 2017 через жалобу в місті відбудуться в неділю, 4 червня

У Львові 2-4 червня відбувається Міжнародний фестиваль ретро-автомобілів «Леополіс Гран Прі» («Leopolis Grand Prix»).

У зв’язку із жалобою в місті, затверджено зміни у проведенні фестивалю Леополіс Гран Прі :

П’ятниця, 2 червня

Парк культури та відпочинку імені Б.Хмельницького

11.00 Відкриття виставки ретро автомобілів під відкритим небом

12.00 – 22.00 Кулінарні шедеври країн світу

12.00 — 20.00 Дитячі розваги (дитяча зона)

12.00 – 20.00 Реконструкція військового табору

(військова зона)

Субота, 3 червня

Парк культури та відпочинку імені Б.Хмельницького, «Львівський трикутник»

10.00 – 22.00 Виставка ретро автомобілів під відкритим небом

12.00 – 16.00 Конкурс елеганції

12.00 – 16.00 Змагання для дітей «Формула 001»

(дитяча зона)

10.00 – 20.00 Реконструкція військового табору

(військова зона)

Неділя, 4 червня

Парк культури та відпочинку імені Б.Хмельницького

10.00 – 20.00 Виставка ретро автомобілів під відкритим небом

10.00 – 15.30 Перегони трасою «Львівський трикутник»

12.00 – 16.00 Змагання для дітей «Формула 001»

(дитяча зона)

10.00 – 20.00 Кулінарні шедеври країн світу

11.00 – 20.00 Реконструкція військового табору

(військова зона)

20.00 Закриття виставки.

Увага! У зв’язку з проведенням перегонів, 4 червня будуть ускладнення в русі приватного транспорту та зміни в русі громадського транспорту з 9.00 до 17.00 год вулицями «Львівського трикутника» (вул. Вітовського – вул. Стрийська – вул. Героїв Майдану).

Автобуси маршрутів № 3а, № 18, № 35, № 44 здійснюватимуть об’їзд по вул. Ш. Руставеллі – вул. Волоська – вул. І.Франка – вул. І. Чмоли.

Автобуси маршрутів № 24, № 30, № 43, № 54 об’їжджатимуть вул. Вітовського по вул. Ш. Руставеллі – вул. І.Франка – вул. Кн. Романа – пр. Свободи – вул. Дорошенка.

Автобуси маршрутів № 45 та № 48 курсуватимуть від пр.. Свободи по вул. Дорошенка – вул. Вербицького – вул. Сахарова.

Також, на час проведення перегонів, відбудуться зміни у русі електротранспорту. Зокрема:

Трамвай № 1, 2, 3, 4, 5, 9 на час проведення фестивалю, курсувати не будуть.

Трамвай № 7 курсуватиме: вул. Шевченка – вул. Замарстинівська;

Трамвай № 8 курсуватиме: вул. Мушака – вул. Вернадського;

Тролейбус № 25 курсуватиме: вул. Ш. Руставелі – пр. Червоної Калини.