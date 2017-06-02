Зменшивши години подачі гарячої води у Львові, планують зекономити 11 млн грн

А заощаджені кошти скерують на оплату газу

Сьогодні виконавчий комітет затвердив рішення «Про погодження режиму надання послуги з гарячого водопостачання». Згідно з цим рішенням, з 2 червня до початку опалювального сезону 2017-2018 років режим надання споживачам послуг з гарячого водопостачання від об’єктів теплозабезпечення ЛМКП «Львівтеплоенерго» та ЛКП «Залізничнетеплоенерго» буде з 05.00 до 23.00.

«Зменшення годин подачі гарячої води в нічний час дозволить нам зекономити 11 млн. грн. за літній сезон. Це дасть можливість краще розраховуватися за природний газ. Адже через значну заборгованість перед газовиками нас можуть просто відключити від газу і тоді всі споживачі залишаться без гарячої води.

Щоб цього не допустити, ми звернулися з проханням обмежити в нічний час термін подачі гарячої води. У нічний час розбору гарячої води практично немає, лише 1-2% від загальної кількості споживачів. Натомість втрати теплової енергії в будинку дуже великі.

Зараз за газ у нас понад 200 млн. грн. заборгованості, які ми могли б перекрити пільгами і субсидіями, які нам боргує держава. Нам і «Залізничномутеплоенерго» держава заборгувала 250 тис. грн. по відшкодуванню пільг і субсидій.

Минулого року таких проблем із виділенням коштів з державного бюджету не було. Зараз в державному бюджеті закінчились кошти на ці видатки. Щоб їх виділити, депутати повинні внести зміни до бюджету, передбачити кошти на виділення пільг і субсидій, і лише тоді ці кошти прийдуть до нас. Якщо депутати в найближчий час цього не зроблять, то вернуться до цього питання, коли вийдуть з літньої відпустки.

Минулого року більш частіше приходили пільги і субсидії, а також місто нам надало фінансову допомогу для розрахунку за газ», – розповів заступник директора ЛМКП «Львівтеплоенерго» з економічних питань Богдан Камінський.

За словами Олександра Одинця, начальника управління інженерного господарства ЛМР, рішення про встановлення подачі гарячої води з 05.00 год. і до 23.00 год. прийняте на підставі фактичних даних теплопостачальних підприємств Львова про те, що у них критичний фінансовий стан. Це рішення погоджено на профільній депутатській комісії інженерного господарства, транспорту та зв’язку і житлової політики.

«Зменшення годин подачі гарячої води зумовлене двома факторами. Перший: державою заборговано підприємствам 250 млн. грн. пільг та субсидій. Ця заборгованість з лютого місяця.

Другий фактор: що підприємства, надаючи послуги з гарячого водопостачання львів’янам, несуть значні збитки. Улітку дана послуга є нерентабельною через значні понаднормові втрати, які подекуди сягають 50%.

Тому, ми будемо звертатися у всі державні інституції щодо погашення заборгованості з пільг і субсидій. Також будемо звертатися до державних органів щодо прийняття відповідних законодавчих актів, які дозволять налагодити належний комерційний облік послуги гарячого водопостачання в будинках, щоб мінімізувати втрати. І будемо шукати додатковий фінансовий ресурс для надання його теплопостачальним підприємствам, щоб вони могли подавати гарячу воду», – розповів Олександр Одинець.