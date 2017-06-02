Віднині гарячу воду львів’янам подаватимуть за графіком

Через заборгованість держави 250 млн. грн. теплопостачальним підприємствам Львова, гарячу воду подаватимуть з 05.00 до 23.00

Сьогодні, 2 червня, виконавчий комітет затвердив рішення «Про погодження режиму надання послуги з гарячого водопостачання». Відповідно до цього, з 2 червня до початку опалювального сезону 2017-2018 років режим надання споживачам послуг з гарячого водопостачання від об’єктів теплозабезпечення ЛМКП «Львівтеплоенерго» та ЛКП «Залізничнетеплоенерго» – з 05.00 до 23.00.

«Цей проект рішення зумовлений тим, що на сьогодні теплопостачальні підприємства опинилися у складній фінансовій ситуації. З одного боку держава боргує підприємства відшкодування з лютого місяця пільг і субсидій у сумі 250 млн. грн. Це по двох підприємствах. Натомість, з другого боку, застосовує негайний юридичний і адміністративний примус для стягнення заборгованості за спожитий природний газ та нараховує санкції за несвоєчасну сплату. Однак, хочу зазначити, що основна сума заборгованості по пільгах і субсидіях якраз і має йти на оплату за спожитий природний газ.

Зараз також спостерігається зростання показника збитковості надання даної послуги по місту Львову, зокрема через падіння кількості споживачів. За останній рік по двох підприємствах на 29% зменшилась кількість споживачів. Практично 40% споживачів не споживають води взагалі, а приблизно 50% споживає в місяць до 1 м3. Це свідчить про високі понаднормативні втрати підприємств», – розповів Олександр Одинець, начальник управління інженерного господарства ЛМР.

За словами Сергій Бабак, заступника міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства, державні органи влади затягують прийняття законодавчих актів, які регулюють розподіл нарахувань у будинках, де є загальнобудинковий облік і квартирний.

«Законодавство має регулювати ситуацію, коли на будинку є загальнобудинковий лічильник і є квартирні лічильники. Прийняття законодавства, яке би регулювали цю ситуацію, затягується. Натомість ми маємо 51% різниці між показами загальнобудинкового лічильника і сумою усі квартирних. Це свідчить, що люди послугу отримують, а не оплачують, хитрять, ставлять магніти. А підприємства несуть збитки», – додав Сергій Бабак.

«Якщо грошей не буде, то буде біда. 250 млн. грн. держава має повернути, бо завтра прийдуть газовики і опломбують усі котельні і все. І ми нічого не зробимо.

Складається враження, що наші комунальні підприємства хочуть довести до банкрутства і приватизувати. Так само, як колись доводили до банкрутства обленерго. Тепер вони всі у власності. Зараз такий тиск відчувають комунальні підприємства. Це системний підхід. З одної сторони держава грошей не дає, а з другої газовики вимагають оплати. А де взяти 250 млн. грн.?» – додав міський голова Львова Андрій Садовий.