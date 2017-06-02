У Шевченківському районі будуть газони-вишиванки

Від вул. Під Дубом до вул. Липинського на просп. В. Чорновола у Львові проводиться масштабне висадження квітів. Станом на сьогодні квіти висаджені на вул. Під Дубом та просп. Чорновола.

Про це повідомили у Шевченківській районній адміністрації.

Як зазначають в районній адміністрації, центральний газон проспекту В. Чорновола реконструюють. Уже реконструювали близько 580 м² газонів, котрі засадили квітами. З них – 2 унікальні газони-«вишиванки» по 39 м².

Усього висадили 2400 бегоній, 2320 циненарій, використано 1250 кг бежевої та рожевої мармурової крихти. З багаторічників висадили 143 вейгели пурпурові.

У Шевченківській районній адміністрації заявляють – роботи від вул. Під Дубом до вул. Липинського завершать до 28 червня. Підрядником робить виступає ПП «Гарденія».