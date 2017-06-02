У Львові внаслідок автопригоди госпіталізовано школяра

Встановлено, що водій автомобіля «Фольксваген Пасат» скоїв наїзд на 11-річного хлопчика.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 1 червня о 18.25 на вулиці Тролейбусній у Львові.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 52-річний житель  міста Стрий, скоїв наїзд на неповнолітнього пішохода, 11-річного львівського школяра.

Внаслідок наїзду дитину госпіталізовано в хірургічне відділення з діагнозом: «забійна рана лівого гомілкового  суглобу, множинні забійні садна кінцівок».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.