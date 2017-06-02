У Львові внаслідок автопригоди госпіталізовано школяра

Встановлено, що водій автомобіля «Фольксваген Пасат» скоїв наїзд на 11-річного хлопчика.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 1 червня о 18.25 на вулиці Тролейбусній у Львові.
Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 52-річний житель міста Стрий, скоїв наїзд на неповнолітнього пішохода, 11-річного львівського школяра.
Внаслідок наїзду дитину госпіталізовано в хірургічне відділення з діагнозом: «забійна рана лівого гомілкового суглобу, множинні забійні садна кінцівок».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.