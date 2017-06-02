У Львові відбулася прем’єра художнього фільму “Час хризантем”

Фільм представили Дмитро Мойсеєв і Константин Данилюк («Такі красиві люди»).

Прокат фільму у Львові триватиме лише з 1 по 7 червня у Планеті Кіно «Форум»!

«Фільм є одним із яскравих прикладів українського інді-кіно. У другому повному метрі автори продовжують робити акцент на внутрішньому світі персонажів всіма можливими кінематографічними засобами», – сказано в описі картини.

Після втрати близької людини, Ольга купує автомобіль і вирушає в подорож. На своєму шляху вона зустрічає тих, хто остаточно втратив себе, і тих, кого ще можна врятувати. Разом з Ольгою в них є шанс віднайти гармонію і жити далі. У час хризантем.

У ролях: Алла Бінєєва, Пьотр Армяновський, Ігор Рубашкін, Андрій Кронглевський, Костянтин Данилюк.

Автор сценарію та режисер-постановник: Дмитро Мойсеєв.