У Львові тривають археологічні дослідження біля церкви Миколая

Старий цвинтар та конструкції храму ще княжих часів виявили археологи під час рятівних робіт поблизу церкви Святого Миколая – однієї з найдавніших святинь Львова. Археологічні дослідження, що тривають вже майже два місяці, поставили перед науковцями низку запитань.

Про це повідомляє Рятівна археологічна служба.

«Навіть ті незначні обсяги археологічних робіт, які вдалось виконати, дали багато інформації та поставили чимало питань.

Вже у перші дні розкопок ми натрапили на поховання. Загалом на сьогодні їх виялили майже 30. Такі знахідки були очікувані, адже довкола церкви Святого Миколая розташовувася цвинтар. Сподівання були також на цікаві матеріали княжих часів. Очевидно, що первісна церква була цілком іншою, ніж нинішня. Однак, ми не маємо відповіді ні коли вона була споруджена, ні як виглядала.», – розповів директор НДЦ «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України Олег Осаульчук.

За його словами, ситуація з реставрацією церкви Святого Миколая ще раз показала, що у Львові недостатньо уваги приділяють археології. Адже археологічні дослідження поблизу храму почались лише з початком реставраційних і будівельних робіт.

«Відповідно до нормативно-правових актів, археологічні дослідження на цій території, тим більше на пам’ятці національного значення, повинні бути у складі комплексних наукових досліджень, які передують розробці проекту реставрації пам’ятки. Натомість археологам довелось працювати паралельно з будівельниками і, досить часто, в авральному порядку. Можливо, якби проект реставрації був виконаний належно і з урахуванням усіх вимог, сьогодні ми би мали не лише низку питань, але і відповідей», – переконаний Олег Осаульчук.

За його словами, дивно, що проект реставрації не передбачав археологічних досліджень. До того ж така ситуація у Львові, на жаль, трапляється не вперше, можна сказати, що є закономірною.