У Львові припинили незаконну діяльність інтернет-магазину 

Орієнтовна вартість вилученого товару становить понад 2 млн грн

Про це повідомляє ГУ ДФС у Львівській області.

У рамках проведення операцій «Рубіж – 2017» та «Акциз-2017» і розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків, співробітники податкової міліції Львівщини припинили незаконну діяльність інтернет-магазину з реалізації товарів народного споживання іноземного виробництва, ввезених в Україну без митного оформлення і податкових платежів.

Встановлено, що в складських приміщень м. Львова здійснюється накопичення товарів господарського призначення, які ввозяться на територію України подрібненими паріями без сплати митних платежів та в подальшому реалізовуються через Інтернет-магазин шляхом приймання замовлень на сайті та відправки товару через поштових операторів. Товар реалізовується за готівку, а також шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку фізичної особи.

Під час проведення, в кінці травня п.р., обшуку в приміщеннях гаражного типу (територія автогаражного кооперативу) виявлено продукти харчування (сири в асортиментів, шоколад, кава, олія, тощо), які ввезені на територію України шляхом подрібнення, без сплати митних платежів та податків вартістю 400 тис.грн.

Також під час проведення обшуку у складських приміщеннях на території одного із комерційних підприємств міста виявлено та вилучено алкогольні напої іноземного виробництва в кількості близько 12 тис. літрів, а саме вина різної міцності та ємкості ввезені на територію України без митного оформлення та сплати митних платежів (по так званій схемі «піджаків»), які не є сертифіковані на території України, вартістю 1,8 млн.грн.

Орієнтовна вартість вилученого товару становить 2,2 млн. грн.