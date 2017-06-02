У Львові правоохоронці обстежують літак рейсу “Львів-Стамбул”

Екіпаж літака та більше двохсот пасажирів рейсу евакуйовані, вибухотехніки та працівники інших служб перевіряють літак та встановлюють обставини події.

Сьогодні, 2 червня, близько 13.20 у Залізничний відділ поліції надійшла інформація від працівника Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького про те, що пасажирка рейсу «Львів-Стамбул», 54-річна киянка, під час посадки на рейс сказала, що «на літаку є бомба».

Зараз експерти-вибухотехніки спільно з працівниками аеропорту проводять обстеження літака, на місці працює слідчо-оперативна група та працівники інших служб, що задіюються у подібних випадках. Екіпаж літака та більше сімдесяти пасажирів рейсу евакуйовані.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.