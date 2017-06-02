Патрульні допомогли хлопчикові, який заблукав у Львові, знайти тата

Учора, о 21:30, до патрульних надійшов виклик від небайдужого громадянина, який виявив на початку вулиці Коперника 9-річного хлопця.

Патрульні з’ясували у дитини, що він приїхав разом з татом із Миколаївського району до Львова в гості. Бавлячись з дітьми у лови, хлопчик заблукав.

Інспектори посадили хлопця в автомобіль і почали розпитувати його приблизно?, з якого напрямку він йшов і що пам‘ятає довкола того місця, куди приїхав разом з татом. Відтак, оглянувши маршрут, на вулиці Карпінського хлопчик упізнав будинок знайомих. Саме там патрульні зустріли і батька, який вже шукав сина.

46-річний громадянин дуже хвилювався і був вдячний поліції за допомогу. Загалом, хлопець блукав півтори години, повідомляє Патрульна поліція Львова.