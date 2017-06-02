У Львові нагородили переможців конкурсу«Податки – очима дітей 2017». ФОТО

Переможці конкурсу «Податки – очима дітей 2017» прибули з усіх куточків Львівщини.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Львівській області.

35 юних дарувань, яких обрала творча конкурсна комісія, було відзначено сьогодні в ГУ ДФС у Львівській області.

Начальник ГУ ДФС Ігор Кондро із сумом повідомив, що вчора на 85 році пішов з життя великий українець, визначна постать сучасності – Блаженніший Любомир Гузар.

Пам’ять Любомира Гузара вшанували хвилиною мовчання.

Ігор Кондро висловив захоплення роботами учасників конкурсу та звернувся з вітальним словом до дітей та їхніх батьків: «В художніх та літературних творах, в роботах комп’ютерної графіки учні продемонстрували свою обізнаність та усвідомлення важливості податків в існуванні держави. І нехай в роботах, особливо молодшої вікової категорії, відчувалася допомога батьків і вчителів у розкритті недитячої теми, це є ознакою нашої спільної роботи над важливими у житті і юних громадян питаннями та у вихованні дітей».

Своє захоплення від урочистостей висловила і член конкурсної комісії, представник Європейської Бізнес Асоціації Катерина Шуварська: «Я у віці переможців конкурсу і не уявляла що таке податки, а тут побачила таке мистецьке розкриття теми дітьми».

Переможці конкурсу одержали дипломи і медалі, подарунки та солодощі.

Своїми надзвичайними виступами виблискували таланти з Центру творчості дітей та юнацтва Галичини.

Учасників урочистого відзначення переможців конкурсу «Податки очима дітей», податківців, представників громадськості не могла не зворушити присутність такої великої кількості наших розумних, веселих та обдарованих дітей, і звичайно – майбутніх свідомих платників податків.