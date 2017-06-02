Оприлюднено рейтинг районів Львівщини

Лідерами є Кам’янка-Бузький, Яворівський та Сколівський райони

Такі результати оприлюднили у п’ятницю, 2 червня , під час наради голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки з головами райдержадміністрацій та міськими головами міст обласного значення.

За словами директора департаменту економічної політики Львівської ОДА Романа Филипіва, у той же час аутсайдерами у цьому рейтингу стали Жидачівський, Дрогобицький та Старосамбірський райони.

Серед міст обласного значення рейтинг очолюють міста Львів та Моршин, останні місця посіли Дрогобич та Червоноград.

За словами Романа Филипіва, серед основних критеріїв у роботі райдержадміністрацій та міських виконкомів на основі яких сформовано рейтинг є робота ЦНАПів, звернення на лінію 112, заходи у народних домах, видача земельних ділянок воїнам АТО тощо.