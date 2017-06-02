Львівська митниця забезпечила рекордне надходження до держбюджету

У травні цього року Львівська митниця ДФС забезпечила надходження до Державного бюджету України податків у сумі 1 млрд 144,2 млн грн, що є найкращим результатом за всю історію митниці.

Ця сума в 1,6 раза, або на 424,3 млн грн більша, ніж у травні 2016 року, а також на 13,3%, або на 134 млн грн більша, ніж у квітні 2017 року, інформує прес-служба ЛОДА.

Варто зазначити, що доведений індикативний показник доходів загального та спеціального фондів Державного бюджету на травень 2017 року у сумі 793,7 млн грн митниця виконала на 144,2%. Перевиконання становить – 350,4 млн грн, що дозволить залучити на ремонт доріг 160 млн грн.