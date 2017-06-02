Кіберполіція підказала інтернет-провайдерам, як заблокувати доступ до заборонених веб-ресурсів 

Департамент кіберполіції Національної поліції України надав практичні рекомендації українським інтернет-провайдерам, як заблокувати доступ до веб-ресурсів (які на даний час є забороненими у використанні на території України) без закупівлі спеціального технічного обладнання.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Департамент кіберполіції Національної поліції України, з метою забезпечення виконання Указу Президента України, розробив ряд рекомендацій для підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

Так, працівники Департаменту кіберполіції зазначають такі методи блокування, як блокування за IР-адресами, за допомогою DNS та по URL. Найбільш ефективним методом серед них працівники поліції виділяють саме блокування ресурсів за допомогою блокування IР-адреси. Більше того, налаштування обладнання за такими рекомендаціями не потребує додаткових фінансових затрат та придбання техніки.

Кіберполіція звертає увагу користувачів, що останнім часом у мережі, з використанням прийомів агресивного маркетингу, швидко розповсюджуються спеціалізовані браузери. Вони, під легендою надання можливості здолати обмеження доступу до заблокованих ресурсів, насправді отримують повний доступ до операційної системи та персональних даних користувача.

У подальшому, отримана зловмисниками інформація може використовуватись ними на власний розсуд. Крім того, вони таким чином матимуть змогу використовувати комп’ютери користувачів у протиправних діях.

Детальніше про рекомендації та практичні поради кіберполіції можна довідатись ТУТ.

Нагадаємо, кіберполіція повідомила, що реагуватиме на повідомлення щодо продовження діяльності веб-сайтів, доступ до яких обмежено.