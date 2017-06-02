Із Львівщини в Бидгощ:польська авіакомпанія запускає новий авіарейс

З 4 серпня польська авіакомпанія LOT з’єднає Львів та місто Бидгощ (Польща).

Згідно розкладу Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького рейси будуть виконуватись двічі на тиждень щопонеділка та щоп’ятниці. Виліт зі Львова о 1:40, з Бидгоща о 4:10. Тривалість польоту півтори години, інформує прес-служба ЛОДА.

Зараз між Львовом та Польщею є прямі рейси LOT у Варшаву (LOT), у Вроцлав (Wizz Air) та у Радом (Sprint Air).

Також хочемо нагадати, що з 23 червня відкривається рейс Львів-Познань (LOT), а з листопада лоукост Ryanair відкриє рейси у Краків та Вроцлав.