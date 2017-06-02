Модні браслети 2017 для сильної статі

В цьому році масивні золоті прикраси відійшли на задній план, поступившись своїм місцем більш легким і невимушеним моделям.

Таким, як аксесуари в стилі хіпі, металеві браслети з дорогоцінним камінням, шкіряні зi вставками з дорогоцінних металів, а також прикраси з намистинами. Для останнього типу основою служать чотки, а намистини виготовляються з різних матеріалів, відрізняються за розміром, формою і кольором. Крім цього, в ряд намистин можна вставити додаткові декоративні елементи, наприклад, маленькі срібні черепа. Чоловічі браслети в стилі хіпі користуються великою популярністю. Їх вибір досить широкий і за кольором, і за розмiром. Як правило, роблять їх з тонких шкіряних смужок. Різноманітна палітра чоловічих браслетів від різних виробників представлена ​​в каталозі Gold.ua.

Як правильно поєднувати аксесуари на зап’ясті

Такий дует, як наручний годинник і чоловічий браслет, необхідно носити грамотно. Поєднувати на одній руці дані аксесуари не рекомендується, краще надягати їх на різні руки. Винятком з правил можуть бути тільки вироби в стилі хіпі на шкіряному тонкому ремінці.

Слід зауважити, що масивні прикраси неестетично виглядають на красивих сильних чоловічих руках. А ось прекрасно підкреслити силу і незалежність може саме тонкі чоловічі аксесуари.

Не підійдуть представникам чоловічої статі браслети із пластику, кераміки або скла.

Також, вибираючи прикраси, не забувайте враховувати стиль майбутнього власника.

Каталог Gold.ua

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