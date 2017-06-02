«Це буде високотехнологічне екологічно чисте підприємство, приклад для всієї України», – А. Садовий про новий сміттєпереробний завод

Про прощання з Блаженнішим Любомиром Гузаром, про річницю трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі, про нові «Електрони», електронну чергу в дитячих садочках та інші актуальні теми у розмові з міським головою Львова Андрієм Садовим.

– Андрію Івановичу, вся Україна, мабуть, цими днями в скорботі: не стало надзвичайної людини – кардинала Любомира Гузара. Чи є хтось в Україні, хто не знає його, важко сказати. Ви особисто часто спілкувалися з Блаженнішим? Що можете пригадати?

– Доля мені подарувала радість – співпрацювати з ним дуже багато років. Ще до роботи на посаді міського голови він запропонував мені очолити фундацію Митрополита Андрея Шептицького. Я тоді був директором цієї фундації, а Блаженніший Любомир, як Глава церкви, був тоді головою цієї фундації. Це два з половиною роки цікавої співпраці, нарад, зустрічей. Фактично він взяв мене на роботу, і я дуже це ціную і маю до цього дуже велику повагу.

Впродовж всього життя я завжди, у будь-яку секунду, міг йому зателефонувати, під’їхати і порадитись у дуже непростих питаннях. Особливо останнім часом я часто до нього приїжджав порадитись по цій складній ситуації, з якою зіткнувся Львів. Він завжди давав дуже мудрі батьківські поради, тому це втрата і для мене особисто, це втрата і для громади міста, і для України. Це свята людина. Я думаю, що не помилюся, якщо процитую слова колег, що він зразу йде на небо до Бога.

Знаєте, ці всі процеси, які відбуваються зараз у Львові, а саме прощання з Блаженнішим, приносять мир. Така любов панує в місті. Буде похорон Блаженнішого. Ховати його будуть в Києві у Патріаршому Соборі. І це також дуже сильний знак тому, що він Українську греко-католицьку церкву розширив на всю Україну. Це важко зрозуміти, але ми це зрозуміємо через 100 років. Так само як ми тільки сьогодні розуміємо мудрість Митрополита Андрея Шептицького, який на початку минулого століття за нашими вірними, які їхали на заробітки від біди в Америку, Канаду, Європу, відправляв священиків, де формувалися парафії. І якщо б не ця підтримка греко-католиків зі Заходу, то було б дуже важко відновити УГКЦ у Львові. Власне, ця спільна праця і породила українську незалежну державу. Без Української греко-католицької церкви і того чіткого й твердого позиціонування, яке було у Львові, навряд чи Україна така б була.

Це такі історичні моменти, але ми маємо в спадок мудрі слова Блаженнішого, його мудрі послання. Треба вчитуватися в кожне слово, тому що там велика Божа ласка. Ми осиротіли і повинні брати на себе більше відповідальність.

– Андрію Івановичу, ще одна сумна і скорботна подія на цьому тижні: відзначили річницю Грибовицької трагедії. Що можна говорити станом на сьогодні? Що за цей рік відбулось, що змінилось?

– Для мене дуже важливими є сім`ї, які втратили годувальників. Я мав з жінками розмову, ми зустрілися, проговорили і ми чим можемо – допомагаємо, і чим зможемо – будемо допомагати. Це дуже важливо, тому що з часом трагедія забувається, але в нас є християнський обов’язок міста.

З точки зору робіт, то ми нарешті почали роботи по дамбі. Більше півроку тривало погодження по документах. Ця допомога, яку ми отримали від французького уряду, починає вже працювати, тому що компанія «Еджіс» передала проекти напрацювання по рекультивації полігону. Компанія працює над проектом по заводу. Вже чітко визначили місце, де буде завод, – це територія ТЕЦ-2. Це буде високотехнологічне екологічно чисте підприємство, приклад для всієї України. Тому дуже велику частину роботи ми зробили. Але це все власними силами. З боку держави лише удари в спину, палиці в колеса. Адже ви бачите, що ситуація дуже складна з вивезенням відходів: нема куди вивозити. Але ми не будемо ніколи коритися, ми будемо самодостатніми і з честю вийдемо з цих всіх проблем. Звичайно, це боляче, коли нема куди сміття вивезти, коли ти в нервах з ранку до вечора, але ми, я думаю, і цю біду переживемо.

– І ще одна тема, яка хвилює дуже багатьох львів’ян: гаряча вода. Після гідравлічних випробувань її подачу відновили, але чути такі розмови, що буде обмеження.

– Станом на сьогоднішній день держава заборгувала Львову 600 млн. гривень відшкодування пільг і субсидій. Якщо брати наші два комунальні підприємства – «Львівтеплоенерго» і «Залізничнетеплоенерго», то є більше 300 млн. гривень боргу з боку держави, яка грошей не платить, а за газ нам платити треба. Ми стоїмо на порозі того, що газовики просто опломбують котельні і ми не зможемо подавати гарячу воду взагалі. Прем’єр-міністр розповідає красиві слова як будуть зростати пенсії і зарплати, але треба віддати борги людям. Станом на 1 червня 600 млн. гривень місту не віддають. До речі, така ж ситуація по Україні у інших містах. В Україні це є десятки мільярдів гривень, щоб ви розуміли. Ситуація фінансова у державі є дуже складною.

Що буде з гарячою водою ми побачимо в межах наступних двох тижнів: будуть кошти з відшкодування пільг і субсидії надавачам послуг – будемо рухатися вперед. Мало того, нам потрібно знайти ще 60 млн. гривень своїх коштів, щоб дофінансувати подачу гарячої води. А ситуація у нас з грошима дуже складна. Якщо ви подивитеся бюджети українських міст за останні 5 років і перерахуєте їх в долари, то з кожним роком ми маємо менше грошей. А нам говорять, що ми в містах маємо кошти. Звичайно, якщо долар підняли з 8-ми до 26-ти, знецінили валюту, то може гроші і є, але матеріали сьогодні стають дорожчими, тому ситуація дуже непроста. Сьогодні керувати містом надзвичайно складно.

– Андрію Івановичу, стосовно робіт на дорогах. Це правда, що на вул. Богданівській нарешті розпочнуть завершальний етап робіт?

– Там дуже складні роботи по інженерії, яких не було видно. А люди проїжджали і казали, що немає ремонтників і нічого не робиться. Але якщо є проблема в колекторі, то ми повинні знайти проектне рішення, як це питання врегулювати. Ми його знайшли і по вул. Богданівській роботи будемо завершувати.

Тривають роботи по вул. Пулюя, працюємо в частині вул. Трускавецької, тривають роботи на проспекті Червоної Калини, де ринок «Санта-Барбара», розпочали роботи на вул. Котика, вул. Чернівецькій, вул. Личаківській, де надзвичайно важкі роботи і де велика підземна частина, яку теж не видно. По вул. Ковча плануємо розпочати підготовчі роботи наприкінці літа. На наступний місяць будемо виходити на тендер по вул. Замарстинівській. Це рік великих проектних робіт, ми готуємось до масштабних робіт наступного року: по вул. С. Бандери, вул. Т. Шевченка, вул. Ряшівській, вул. Вернадського. Також, ми виконуємо такі роботи, які є критичні.

– Місто купило 55 автобусів в «Електрону». Чи вже відомо куди поїдуть ці «новенькі» машини?

– Я приємно здивований, але станом на 31 травня «Електрон» виконав свої зобов’язання, і всі 55 автобусів були доставлені нам на АТП-1. Ми оформляємо документи. Отже, нові автобуси будуть поділені по таких маршрутах: 3а, 16, 46. Зараз закінчуємо оформляти документи на ті «Електрони», котрі прибули найпізніше, і додамо на 6а та 2а. Зараз ми працюємо з «Електроном», вони мають розробити автобус середньої місткості: трошки менший, ніж «Електрон», але такої ж високої якості, щоб ми могли його також замовляти тут у Львові.

– Дуже хороша подія була цього тижня: ви побували в одній з новобудов у Львові, де молодим сім’ям вручали ключі від квартир. Не часто останнім часом таке буває. Що це було?

– Молоді сім`ї отримали 18 квартир, купівлю яких профінансувала Львівська міська рада. Це молодіжне житлове кредитування: на 30 років люди взяли позики, місто виступило гарантом у всіх процесах. Власниками нових помешкань стали багатодітні сім`ї, сироти, наші люди науки й освіти.

– Андрію Івановичу, цей тиждень позначився і низкою кадрових змін у Львівській міській раді. Ви навіть представляли деяких ключових керівників. Чим викликана така хвиля змін?

– Не може людина постійно бути на одному місці. Тому треба їй дозволяти кар`єрно рости. Наприклад, Ірина Маруняк якісно працювала в Галицькому районі, а потім і в Сихівському районі керівником. Зараз вона очолила департамент ЖКГ. Вона фахівець, розуміє і знає тему житлово-комунального господарства.

Ми також зробили ротації і райадміністраціях. Я призначив радником міського голови керівника Шевченківського району – Олександра Удовенка. Натомість у Шевченківському районі головою призначено Надію Банах, яка до цього часу очолювала Залізничний район. А Галина Гладяк, яка була заступником голови Личаківської районної адміністрації, стала головою Залізничної РА. Ще у нас є вакансія голови Сихівської районної адміністрації і Галицької районної адміністрації. Тому шукаємо людей, які хочуть працювати.

– Львів’яни, мабуть, бачили, що цього тижня в різних місцях Львова з’являлися медичні наметові містечка, де можна було безкоштовно пройти певні обстеження. Навіщо медики «пішли на вулицю»?

– У Львові живуть люди у середньому на 4-5 років довше, ніж в Україні. І я думаю, що тут є важливою профілактика: такі медичні містечка з 29 травня по 12 червня будуть по всьому Львову. Тут можна виміряти рівень цукру в крові, тиск, пройти обстеження в окуліста тощо. Ми дуже часто думаємо, що переболить і пройде. Але потім може бути біда. Тому якщо ми маємо якісь симптоми, то треба зробити якісну діагностику і займатися собою: вести здоровий спосіб життя і дбати про себе.

– Шкільний навчальний рік добіг кінця і школярі з радістю пішли на канікули. Натомість у садочках кипить робота – саме формують нові групи, набирають діток. Скільки є місць у цих закладах? Чи їх достатньо? І чи працює електронна черга?

– З 11 травня розпочався процес формування груп у дитячих садочках. Прийом документів, згідно з електронною реєстрацією, триває з 1 червня по 15 липня. Дуже важливо – якщо батьки отримали підтвердження, що їх дитинка зарахована, – слід принести необхідні документи.

Щодо місць. У нас в цьому році є відкриття дитячого садочка на вул. Рильського; у нас є друга черга робіт на вул. Зубрівській. Також, зараз ми дали дофінансування приватним садочкам, для багатьох батьків це будуть добрі заклади, послугами яких можна буде користуватись.

Ми поставили собі мету – вийти на 2019 рік вже взагалі без жодної черги. Тому в цьому році та наступному вкладаємо кошти, щоб садочки були, щоб батьки могли працювати, а діти – бути у дошкільних закладах.

– Ще одна дуже хороша подія для дітей та їх батьків: на День захисту дітей у Львові розпочався Дитячий книжковий форум. Що там цікавого, можливо ви встигли відвідати захід?

– Ви знаєте, якщо дитина у сьогоднішньому часі інтернету та гаджетів знаходить час на книжку, то це є мудра дитина. Тут ми повинні показувати приклад, шановні батьки. Якщо тато з мамою сидять з ранку до вечора в мережах і говорять дитині, щоб вона читала, то так не буде.

Якщо мама читає книжку, тато читає, то і дитина буде. Читання книжок – це наче гімнастика для розуму, а також це нова і цікава інформація. Якщо ми хочемо доброго майбутнього для наших дітей, щоб вони були мудрими, то треба дітей привчати до книги. Тому я всіх запрошую у Палац мистецтв до 4 червня на Дитячий книжковий форум, який об’єднує 800 різнопланових заходів для дітей до 13-ти років.

Фото: Роман Балук