Буряк на Львівщині – найдешевший в Україні

На споживчому ринку області за даними моніторингу цін станом на 30 травня, порівняно з іншими регіонами України, ситуація була такою.

В області вищими за середні по Україні були ціни лише на 4 із 25 товарів: цукор, яловичина, ковбаса варена та дизпальне, інформує прес-служба ЛОДА.

У травні на споживчому ринку Львівщини нижчими за середні по Україні були ціни на 21 товар. Про це повідомили у департаменті економічної політики Львівської облдержадміністрації.

Зокрема, нижчими за середні по Україні були ціни на хліб з борошна 1 ґатунку, хліб житній і житньо-пшеничний, сало, рис, сир м’який, свинину, картоплю та цибулю, молоко жирністю 2,5%, крупу гречану, борошно пшеничне вищого ґатунку, олію соняшникову, сметану та моркву, яйце куряче, масло вершкове жирністю 72-73% та капусту, макаронні вироби, птицю та буряк, бензин марки А-95.

Варто зазначити, що ціна на буряк у Львівській області найнижча в Україні.