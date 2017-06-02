5 фактів про майбутній сміттєпереробний завод у Львові

Де і коли збудують завод та як він працюватиме

Нещодавно французька компанія «Еджіс» презентувала проект рекультивації полігону в Грибовичах та опублікувала експертний висновок щодо місця будівництва сміттєпереробного комплексу у Львові. Презентація відбулась в рамках спільної роботи компанії з Львівською міською радою над питанням комплексного вирішення сміттєвої проблеми в місті.

Про деталі будівництва заводу, механізм його роботи та джерела фінансування «Львівській газеті» розповів заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.

Підприємство побудують в межах міста

Ще до того, як ЛМР підписала меморандум із французькою компанією (а це сталось 17.03.2017), мерія разом із Львівтеплоенерго опрацьовувала питання щодо будівництва сміттєпереробного заводу. У Ратуші розглядали 2 варіанти ділянок: на території ТЕЦ-2 та «Кінескопу». Тож 1 березня було замовлено техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) для будівництва заводу зі спалювання твердих побутових відходів та отримання теплової енергії на обох ділянках. Переможцем стала ТЕЦ-2 – як найкраще місце для будівництва заводу з глибинної переробки відходів.

«Коли надійшли результати обох ТЕО, їх разом з усіма іншими напрацюваннями передали компанії «Еджіс». Вона врахувала запропоновані ділянки та можливості міста й дійшла висновку, що з погляду економіки та технології територія ТЕЦ-2 – найоптимальніше місце для сміттєпереробного комплексу». – розповідає про хід прийняття рішення Сергій Бабак.

Сортування, компостування та спалювання

Наразі компанія «Еджіс» досліджує структуру сміття у місті. Після цього експерти зможуть визначити, скільки відсотків сміття потрібно буде сортувати (а це папір, скло, пластик), а скільки сміття (органічні відходи) буде придатним для компостування. Після компостування, кажуть експерти, сміття перетворюється в інертний матеріал, який у деяких країнах використовують як добриво для рослин.

Однак навіть після сортування та компостування буде певний залишок сміття, який слід буде утилізувати: «захоронити» на полігоні або спалити. Остаточна методика утилізації на сміттєпереробному комплексі стане відомою вже наприкінці розробки його проекту.

«Якщо компанія затвердить варіант спалювання, то все це, безумовно, буде зроблено за допомогою сучасного якісного технічного оснащення та за найвищими екологічними вимогами. А за рахунок спалювання вироблятиметься теплова енергія для підігріву води чи навіть вторинна енергія, яку можна буде надавати місту, аби зменшити кількість споживання газу, ціна якого постійно зростає.» – зазначає Сергій Бабак.

Гроші Львова та Європи

Поки що основні джерела фінансування проекту – Європейський інвестиційний банк та бюджет міста. Також до фінансування долучився і ЄБРР.

Разом з тим, у міській раді вже заявляють: без приватних інвесторів не обійтися. Зараз «Еджіс» розробляє проект будівництва комплексу та його повне техніко-економічне обґрунтування, яке покаже ціну об’єкта та період повернення інвестицій. Коли буде представлена перша частину проекту, її одразу ж планують виставлити на інвестиційний конкурс.

Скільки грошей потрібно для будівництва сміттєпереробного заводу – поки достеменно не відомо, однак, ймовірно, це буде декілька сотень тисяч євро.

«Скажімо, ціна створення заводу, який спалює 240 тисяч тонн сміття на рік – близько 160 мільйонів євро. Звичайно ж, комплексне підприємство для сортування, компостування та спалювання сміття коштуватиме дорожче.» – прогнозує Сергій Бабак.

Комплекс буде комунальним або приватним

Якщо завод все ж таки будуватимуть лише за бюджетні чи кредитні кошти, то він стане комунальним підприємством. Однак, у разі залучення інвестора підприємство буде у його власності на певний термін та на певних умовах. Можливий також варіант спільної власності.

Завод збудують не раніше, ніж у 2020 році

Перш ніж розпочати будівництво сміттєпереробного заводу, потрібно розробити проект, отримати висновки експертизи та дозвіл на виконання робіт й визначити джерело фінансування. Усі процедури триватимуть до початку наступного року і лише у 2018 завод почнуть будувати.

«Після узгодження усіх технічних та економічних питань саме будівництво сміттєпереробного комплексу триватиме 2 роки», – повідомляє Бабак.

Довідка:

«Egis» – це міжнародна компанія, яка надає інжинірингові та консалтингові послуги в галузях транспорту, міського розвитку, будівництва, водопостачання та енергетики. Група має представництва у понад 100 країнах світу. У Львові компанія працює вже декілька років: здійснює технагляд ремонту доріг та будівництва трамвайних колій.