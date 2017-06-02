13-річна школярка, яку майже дві доби шукали у Львові, знайшлася

Дівчинка жива і здорова

Тринадцятирічну дівчинку працівники сектору ювенальної превенції спільно з працівниками карного розшуку знайшли у квартирі її знайомої.

Школярка неушкоджена, вирішується питання про розміщення її у притулок для дітей, а також про притягнення батьків до відповідальності.

Про це «Львівській газеті» повідомила прес-секретар ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.

Нагадаємо, у Шевченківський відділ поліції 31 травня звернулася 52-річна львів’янка, котра повідомила, що її 13-річна донька, учениця восьмого класу, вийшла з дому та не повернулася.

Правоохоронці оголосили дівчинку у розшук і сьогодні, 2 червня, працівники сектору ювенальної превенції спільно з працівниками карного розшуку знайшли її у квартирі знайомої у Львові.