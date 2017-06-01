Згорілий дах будинку на вул. Крехівській почнуть ремонтувати наступного тижня 

На відновлювальні роботи потрібно близько 400 тисяч гривень

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Як розповів заступник голови Шевченківської районної адміністрації Михайло Космина, зараз проводять підготовчі роботи до початку відновлення даху житлового будинку на вул. Крехівській, 5-7, який вигорів під час пожежі 28 травня. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть наступного тижня, і триватимуть вони орієнтовно до 2-х місяців. Газопостачання будинку вже відновлено.

Зокрема, усунуто наслідки згарища – розчищено обгорілі крокви і матеріали, та проводять роботи щодо унеможливлення затікання.

На відновлювальні роботи потрібно близько 400 тис. грн., тому рішення про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету прийматимуть на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської міської ради.

Нагадаємо, 28 травня о 16:12 на даху трьохповерхового житлового будинку (у будинку – 16 квартир) на вул. Крехівській, 5-7 виникла пожежа. Внаслідок пожежі ніхто з мешканців не постраждав, проте вогнем знищено дах, площею 320 кв. м. Пожежу ліквідували силами чотирьох пожежних підрозділів.