За спробу вчинити терористичний акт у Львові судять групу осіб

У кінці травня 2017 року Галицьким районним судом міста Львова задоволено клопотання слідчого Управління Служби безпеки України у Львівській області, погодженого з прокуратурою Львівської області про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно групи з чотирьох осіб за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч.2 ст. 110 КК України.

Нагадаємо, що 4 мешканців міста Львова упродовж 2014 року створили групу та здійснили активні дії, спрямовані на вчинення терористичного акту у місті Львові.

Зокрема, останні підшукали боєприпаси у вигляді ручних гранат РГ-42 та Ф-1 з підривачами, виготовили саморобний радіокерований вибуховий пристрій та мали на меті за його допомогою підірвати електропідстанцію, розташовану на території регіонального ландшафтного парку «Знесіння» у місті Львові. 04.11.2014 по дорозі до місця вчинення злочину злочинці були затримані співробітниками Управління Служби безпеки України у Львівській області, а вибуховий пристрій вилучений та знешкоджений, у зв’язку з чим терористичний акт не був доведений до кінця.

Зазначимо, що за вчинення вказаного злочину терористам загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої, інформує прес-служба прокуратури Львівської області.