В Самборі неповнолітній перебігав дорогу та потрапив під колеса легковика

Внаслідок ДТП 16-річного самбірчанина було доставлено у лікарню, після надання медичної допомоги хлопець повернувся додому.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 31 травня о 13.50 на вулиці Валовій у місті Самбір.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 34-річний житель міста Старий Самбір, скоїв наїз на пішохода, 16-річного місцевого мешканця, який перебігав дорогу у невстановленому місці.

Внаслідок наїзду хлопця було доставлено у лікарню, після надання медичної допомоги хлопець повернувся додому.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.