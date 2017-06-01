В обласному держархіві підготували онлайн виставку про історію Львівської політехніки

Фахівці Державного архіву у Львівській області підготували онлайн версію тематичної виставки «З історії Львівської політехніки».

Як повідомила директор Держархіву Ірина Мартенс, під час підготовки виставки виявили цікаві документи, серед яких: оголошення ректорату «Про умови прийому студентів на навчання у 1918/19 навчальному році у Вищій політехнічній школі», повідомлення ректорату Вищої політехнічної школи Міністерству віросповідання та освіти про утворення в освітньому закладі лісотехнічного факультету, звіт Ради механічного факультету Вищої політехнічної школи у Львові від 18 жовтня 1920 р., звіт Ради факультету будови машин Вищої політехнічної школи у Львові від 4 листопада 1920 року, проект Меморіалу у справі утворення державного інституту геодезії,статут товариства «Друзів молоді Львівської політехніки», статут дослідної станції Львівської політехніки, регламент діяльності студентів політехніки.

Онлайн варіант виставки можна переглянути на офіційному веб-сайті архіву та на офіційний сторінках «Архіви Львівщини», «Державний архів Львівської області» та офіційній сторінці групи «Державний архів Львівської області» у соціальній мережі Facebook.