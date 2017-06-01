У Золочеві внаслідок ДТП травмовано двох людей

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 31 травня близько дев’ятої ранку на автодорозі Львів – Тернопіль по вулиці Об’їзній у місті Золочів.

Як встановили правоохоронці, сталося зіткнення автомобіля «Рено Мастер» під керуванням 31-річного жителя Хмельницької області з автомобілем «ВАЗ 2106», за кермом якого перебував 84-річний мешканець міста Золочів.

Внаслідок автопригоди водій «ВАЗу» із «закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, переломом ребер» госпіталізований у центральну районну лікарню. Пасажирка «ВАЗу», 52-річна одеситка, отримала тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги жінка повернулася додому.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі без права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого. Призначено експертизи, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.