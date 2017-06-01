У Винниках відбудеться Фестиваль дитячої естрадної пісні

4 червня у Винниках у КЦ «Дозвілля», що на вул. Шевченка, 3, пройде XIII Всеукраїнський фестиваль дитячої естрадної пісні «На крилах дитинства – 2017».
Про це інформує прес-служба ЛМР.
Мета і завдання фестивалю:
• сприяти розвитку і популяризації дитячої української естрадної пісні;
• дати можливість дітям проявити здібності та реалізувати свої можливості у вокальному мистецтві;
• залучити до роботи з дітьми висококваліфікованих спеціалістів: поетів, композиторів, співаків, аранжувальників, художників, дизайнерів, працівників мас-медіа.
У Фестивалі беруть участь виконавці української естрадної пісні – солісти та вокальні колективи (дуети, ансамблі) віком від 5 до 18 років.
Лауреати перших премій фестивалю «На крилах дитинства» попередніх років можуть брати участь у фестивалі 2017 року в нових вікових категоріях.
Програма заходу:
3 червня, 11.00 год – відбудеться Конкурсний тур, який складатиметься із реєстрації учасників, саундчеку, конкурсних виступів, відзначення грамотами.
4 червня, 15.00 год – Гала-концерт.
Гала-концерт складається із церемонії нагородження переможців і дипломантів Фестивалю та святкового концерту.
Адреса проведення: м. Львів-Винники, вул. Івасюка, 5, площа біля Історико-краєзнавчого музею.