У Винниках відбудеться Фестиваль дитячої естрадної пісні

Про це інформує прес-служба ЛМР.

Мета і завдання фестивалю:

• сприяти розвитку і популяризації дитячої української естрадної пісні;

• дати можливість дітям проявити здібності та реалізувати свої можливості у вокальному мистецтві;

• залучити до роботи з дітьми висококваліфікованих спеціалістів: поетів, композиторів, співаків, аранжувальників, художників, дизайнерів, працівників мас-медіа.

У Фестивалі беруть участь виконавці української естрадної пісні – солісти та вокальні колективи (дуети, ансамблі) віком від 5 до 18 років.

Лауреати перших премій фестивалю «На крилах дитинства» попередніх років можуть брати участь у фестивалі 2017 року в нових вікових категоріях.

Програма заходу:

3 червня, 11.00 год – відбудеться Конкурсний тур, який складатиметься із реєстрації учасників, саундчеку, конкурсних виступів, відзначення грамотами.

4 червня, 15.00 год – Гала-концерт.

Гала-концерт складається із церемонії нагородження переможців і дипломантів Фестивалю та святкового концерту.

Адреса проведення: м. Львів-Винники, вул. Івасюка, 5, площа біля Історико-краєзнавчого музею.