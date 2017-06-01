У Музеї етнографії представили 163-річний годинник-картину

До Дня захисту дітей у Музеї етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України представили унікальний годинник-картину.

Про це повідомляє департамент з питань культури, національностей та релігій ЛОДА.

Нещодавно спеціалісти повернули до життя єдиний в Україні годинник-картину 1854 року відомого французького майстра П. Марті.

Зусиллями реставраторів С. Скородзієвського та І. Якубовського годинник запрацював в режимі «3-D» ХІХ століття. Дійство з персонажами, які рухаються, на тлі альпійського краєвиду Швейцарії, відбулось за участі спеціалістів та реставраторів.