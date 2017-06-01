У Львові відбувся міжнародний Форум адвокації прав людини

Міжнародний форум, який зібрав у Львові близько 100 фахівців у сфері прав людини, – перший етап масштабного проекту Школи права УКУ, наступним кроком якого стане сертифікатна програма з адвокації прав людини, інформує прес-служба ЛМР.

«Нам потрібно робити все, щоб ми жили у країні, де людина є центральною точкою діяльності усіх органів. І ми, університет, докладаємо усіх зусиль, щоб у нашій діяльності бачити цю найголовнішу точку – людину. І Вас до цього заохочую», – зазначив о-др. Богдан Прах, ректор Українського католицького університету, під час відкриття Форуму.

Серед спікерів форуму Марі Жорж, незалежний міжнародний експерт із захисту прав та свобод щодо обробки персональних даних, Ів Ладор, міжнародний експерт із захисту довкілля, Дмитро Третьяков, non-judicial reporter, керівник відділу Секретаріату Європейського суду з прав людини, Олександр Лємєнов, керівник антикорупційної групи Реанімаційного пакету реформ та інші фахівці у сфері адвокації прав людини.

Участь у форумі також взяв керівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Богдан Крикливенко.

«Рівень розуміння і сприйняття прав людини і основоположних свобод у суспільстві досить низький і, відповідно, викривлене розуміння багатьох базових речей. Такий майданчик, як цей форум, обов’язково повинен призвести до підвищення рівня обізнаності людей», – зазначив Богдан Крикливенко.

Організатори планують зробити цей захід традиційним: «Ми хочемо продовжити форум, фокусуючись на інших актуальних тематиках у сфері захисту прав людини, які, на жаль, за тих чи інших причин часто залишаються осторонь. Наприклад, мистецтво і права людини та яким чином через мистецтво можна промоціювати права людини, бізнес та права людини», – розповів Іван Городиський, директор Школи права УКУ.

Форум адвокації прав людини організовує Школа права Українського Католицького Університету за підтримки Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні та Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.