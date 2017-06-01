У Львові відбудеться конференція із робототехніки

17 червня у Львові відбудеться конференція із роботехніки R0boCamp 2017, у межах якої буде проведено ряд заходів: виставку робототехніки, презентації всесвітньовідомих проектів українських розробників, виступи відомих спікерів, майстер-клас з 3D-друку, змагання серед автономних роботів тощо.

Конференція проходитиме у 3 напрямках: IoТTech, IoТBusiness та Kickstarter. У кожному напрямку виступатимуть цікаві спікери, які ділитимуться досвідом, порадами та лайфхаками, а також представлятимуть свої проекти, які відомі у всьому світі.

На події виступить близько 30 спікерів, представників таких компаній: ShadowRobotCompany UK (офіс у Великобританії), ARTKB (офіс у Китаї), Raccoon.World(офіс у США) та IoTHubKiev (офіс в Україні) та інші.

Крім самих доповідей, на учасників чекає Roborace – змагання серед автономних роботів за аналогією до Формула-1, міжнародний клас безпілотних автогонок. Також, відбудеться майстер-клас з 3D-друку та робототехніки. Учасники зможуть дізнатись про принципи побудови типового робота, їхні можливості та спробувати керувати ними. Викладачі розкажуть про те, як влаштований 3D-принтер, кмітливі учасники майстер-класу зможуть отримати свіжонадруковані 3D-подарунки!

У межах конференції можна буде почути цікаві історії успіху проектів на кікстартері, інвестиційні перспективи, IoTстартапи та багато іншого.

Організатори конференції планують зібрати понад 200 учасників зі всієї України.

Конференція «R0boCamp 2017» має на меті згуртувати спільноту українських винахідників і розробників, розповісти про найновіші досягнення українського «інтернету речей» та посприяти успішному розвитку нових проектів..

Організатори – LembergTechBusinessSchool – освітня організація створена в 2009-му році задля прогресу в технологічній сфері через об’єднання наукових, бізнесових та творчих спільнот.