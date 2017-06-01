У Львові оголошено жалобу. Похорон Любомира Гузара відбудеться в понеділок

1 червня у Львові оголошено жалобу через смерть Блаженнійшого Любомира Гузара.
Про це повідомляє сайт міськради.
Похорон Блаженнішого Любомира Гузара, колишнього голови Української греко-католицької церкви відбудеться 5 червня.
Про це повідомляє сайт УКГЦ. “Архиєрейська Божественна Літургія з Чином похорону Блаженнішого Любомира відбудеться у понеділок, 5 червня 2017 року, об 11.00 у Патріаршому соборі”, – сказано в повідомленні.
Блаженнійший Любомир Гузар помер 31 травня на 85-му році життя після важкої хвороби.
Після смерті 14 грудня 2000 року верховного архієпископа Мирослава Іоанна Любачівського Синод Української греко-католицької церкви вибрав, 25 січня 2001 року єпископа Любомира Гузара новим предстоятелем.
На наступний день, 26 січня 2001 року, в Соборі св. Юра у Львові відбулася інтронізація нового верховного архієпископа, відразу ж після якої папський нунцій інформував, що Іоанн Павло II, як він повідомив телеграмою, не тільки підтверджує такий вибір синоду, а й надає новоінтронізованому верховному архієпископу титул кардинала.
У 2002 році верховний архієпископ Любомир освятив наріжний камінь свого Патріаршого собору в Києві.
10 лютого 2011 року папа Бенедикт XVI прийняв відставку Любомира Гузара з поста верховного архієпископа УГКЦ.
Відповідне прохання Гузар подав, коли йому виповнилося 75 років.