У Львові мати продавала немовля за 80 тисяч гривень. ФОТО

Горе-матері світить від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої

Про це повідомляє Департамент боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Національної поліції України.

Жінка оцінила власну дитину у 80 тисяч гривень. У розписці «продавцеві» вона вказала, що жодних претензій не має, з усіма умовами оборудки згодна. Відкрито кримінальне провадження. Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі.

Оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції у Львівській області виявили у соцмережах оголошення про продаж дитини. Поліцейські з’ясували, що 20-річна львів’янка шукає покупця на свою новонароджену дитину. Сама жінка в цей час перебувала в пологовому відділенні однієї з лікарень Львова.

Сьогодні, 1 червня, жінку було затримано в момент одержання нею 80 тисяч гривень. За цю суму вона домовилася з «покупцем», що передасть йому немовля. У розписці жінка написала, що жодних претензій не має, з усіма умовами оборудки згодна.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Слідчі кваліфікували дії затриманої за ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. За вчинення цього кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Триває досудове розслідування.

Фото: www.npu.gov.ua