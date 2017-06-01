У Львові чоловік вкрав у колишньої дружини майна майже на 80 тисяч грн

За словами заявниці, чоловік проник у помешкання потерпілої, викрав грошові кошти та ювелірні вироби на загальну суму близько 80 000 гривень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Франківський відділ поліції 31 травня звернулася за допомогою 37-річна львів’янка. Жінка повідомила, що вночі в її квартиру проник колишній чоловік, підібравши ключ до замка вхідних дверей. З помешкання він викрав 10 000 гривень, 800 доларів США, 300 євро та ювелірні вироби. Загальна сума заподіяних збитків – майже 80 000 гривень.

Правоохоронці встановлюють обставини події, та причетних до скоєння крадіжки.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Проводиться досудове розслідування.