У Львівській облраді призначили нових керівників депутатських  комісій

У четвер, 1 червня, під час сесії Львівської обласної ради Юрія Гудиму призначили керівником постійної депутатської комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації. Раніше цю комісію у Львівській обласній раді очолював Андрій Білоус – тепер перший заступник голови Львівської обласної ради.

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної ради.

Окрім цього, головою комісії з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, свободи слова та антикорупційної політики став Андрій Ковч. До того її очолював Роман Кізима.