У дні прощання з Любомиром Гузаром у Львові перекриватимуть вулиці

У ці дні міський комунальний транспорт курсуватиме за продовженим графіком – до першої ночі



Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Львова.

Вірян, які прибуватимуть до Львова на прощання з архиєпископом-емеритом, поліція просить зупинятися автобусами чи приватним транспортом на приватних паркінгах: біля «Арени Львів», біля «Епіцентру» (вул. Городоцька та вул. Б. Хмельницького), а також на Галицькому перехресті. З цих трьох точок курсуватимуть шатл-баси, які довозитимуть всіх охочих попрощатись з Блаженнішим в зону, наближену до собору Св. Юра. Шатл-баси курсуватимуть цілодобово, починаючи з 05.00 год ранку 2 червня до 15.00 год. 3 червня.

Для забезпечення громадського порядку і гарантування безпеки вірян, передбачено перекриття вулиць, прилеглих до Собору Св. Юра, де відбування прощання.

З 18.30 сьогодні, 1 червня, перекритими будуть: вул. Листопадового Чину від вул. Б. Лепкого, а також прилеглі до неї – вул. Гоголя та вул. І. Огієнка від вул. Городоцької; вул. Матейка та вул. Новаківського від вул. К. Рилєєва; вул. Устияновича від вул. Професорської; вул. Озаркевича та вул. Шептицьких до вул. Сєченова; вул. Митрополита Андрея до вул. Митрополита Ангеловича.

У дні прощання міський комунальний транспорт (автобуси, тролейбуси, трамваї) курсуватиме в продовженому графіку до 01.00 год ночі. Такий графік передбачається на 1 та 2 червня.

У суботу, 3 червня, у зв’язку з траурною процесією, буде перекрито центр міста зранку та до 15.00, а також ситуативне перекриття руху за маршрутом ходи: вул. Листопадового Чину, Ген. Григоренка, Гнатюка, пр. Свободи, пл Міцкевича, пл Галицька, пл. Соборна, пл. Митна, вул. В. Винниченка.

Патрульна поліція Львова звертається до мешканців та гостей міста з проханням у п’ятницю та суботу без нагальної потреби утриматись від користування приватним автотранспортом. Це необхідно заради уникнення ускладнень руху у місті. Також буде збільшено кількість одиниць транспорту на нічних маршрутах.

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», у зв’язку із жалобними заходами за Блаженнішим Любомиром Кардиналом Гузаром, сьогодні з 17.00 будуть частково змінені маршрути тролейбусів № 2, № 9, № 10. Вони курсуватимуть лише до вулиці Ангеловича (вул. С. Бандери). Кінцевою зупинкою тролейбусів № 12 і № 7 буде зупинка на вулиці Шептицьких.