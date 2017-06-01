Сотня львів’ян зібралась на медитацію у парку

1 червня у Львові стартував Lviv Yoga Challenge – 21 день безкоштовних занять з йоги, які щоранку проходитимуть у парку Івана Франка.

У перший день літа у парку Івана Франка стартував масовий челендж з йоги. Вже о 7.30 почали збиратися натхненні жителі Львова, і вже о 8:00 близько сотні людей почали займатися вправами з хатха-йоги, практикувати дихальні вправи та медитувати.

Lviv Yoga Challenge проходить вже другий рік поспіль. І, як відзначили організатори, цього року аудиторія стала ще більшою: окрім минулорічних відвідувачів, прийшли й ті, хто багато чув про подію від своїх знайомих. Прийшли не тільки ті, хто постійно займається, а й новачки, люди похилого віку та навіть дитинка! Таке сімейне ранкове дозвілля не тільки єднає сім’ю, а й сприяє тотальному оздоровленню.

Цей проект стартував до Міжнародного дня йоги. Команда фестивалю Lviv Yoga Day та тренери студії йоги Mantra House вирішили об’єднати львів’ян, щоб бадьоро почати літо і оздоровитися. Замість ранкової кави пропонують взяти килимки та о 8:00 прийти на верхню галявину, що біля готелю “Дністер”, та разом навчитися виконувати вправи з хатха-йоги, робити дихальні практики та медитувати. За відсутності килимка обов’язково взяти гарний настрій та величезне бажання стати щасливішим! Мета цього проекту зібрати однодумців під керівництвом досвідчених тренерів з йоги, щоб закріпити звичку жити здоровим життям, насичити організм киснем та в прямому сенсі відкрити друге дихання.

А кульмінацією йога челенжу стане наймасовіше йога-дійство у Львові – Lviv Yoga Day, яке відбудеться 17 та 18 червня одразу на двох майданчиках: парку Івана Франка та на площі Ринок.