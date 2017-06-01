Сьогодні парки Львова оброблять від шкідників. Які місця краще уникати

У четвер, 1 червня, Обласним комунальним підприємством профілактичної дезінфекції на території парків: «Горіховий Гай», «700 річчя Львова», «Залізна Вода», Імені Папи Римського Івана-Павла ІІ, лісопарку «Погулянка» та «Замарстинівський» проведуть другий етап акарацидної обробки.

Як повідомляють в управлінні екології Львівської міської ради, обробку організовують з метою мінімізації випадків укусів кліщами мешканців у міських парках та запобігання можливості виникнення та розповсюдження вірусного кліщового енцефаліту хвороби Лайма.

Нагадаємо, що перший етап акарацидної обробки проводився 18 травня на території парків «Високий Замок», «Стрийський» та «Снопківський» .

Управління екології та ландшафтного планування закликає мешканців поставитись із розумінням до незручностей, що можуть виникнути під час проведення акарацидної обробки, та утриматись від відвідування згаданих парків протягом доби, інформує прес-служба ЛМР.