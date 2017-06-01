Сьогодні на Львівщині відбудеться дитяча проща

У прощі візьмуть участь діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, якими опікується Центр опіки сиріт Львівської Архієпархії УГКЦ

Сьогодні, 1 червня, відбудеться проща дітей із парохіальних катехитичних шкіл Львівської Архієпархії УГКЦ.

Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

Проща йтиме колоною від храму св. Володимира і Ольги (с. Бірки, Яворівського району), до монастиря св. Йосифа Обручника, отців Василіан (вул.Широка, смт. Брюховичі).

Цьогорічна проща присвячена 400-літньому ювілею Василіянського чину Святого Йосафата. У ній візьмуть участь діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, якими опікується Центр Опіки Сиріт Львівської Архієпархії УГКЦ.

Нагадаємо, сьогодні відзначають Міжнародний день захисту дітей.