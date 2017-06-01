Працівниця банку привласнила більше 400 тисяч гривень

Загальна сума збитків, заподіяних зловмисницею, склала більше 400 тисяч гривень

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області за процесуального керівництва Львівської прокуратури №1 розкрили схему, яку керівник відділення одного з банків використовувала для розкрадання коштів.

Як встановили правоохоронці, зловмисниця, маючи доступ до персональних даних про логіни та паролі клієнтів, протягом лютого-вересня 2016 року перераховувала їх кошти на особисті рахунки своїх знайомих та їх платіжні картки. В подальшому жінка знімала гроші через банкомати, а отриману готівку використовувала на власні потреби. Загалом вона привласнила майже 415 тисяч гривень.

Зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 та ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.1 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального Кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене зазначеними статтями, – обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.