Поблизу села Грибовичі загинув чоловік

Усім, кому відомі деталі подіі, звертайтеся у найближчий відділ поліції або зателефонуйте на оперативний номер 102.

Сьогодні, 1 червня, о п’ятій ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Львів – Рава-Руська поблизу села Грибовичі лежить тіло людини без ознак життя.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу потерпілого. Це 59-річний мешканець Львова. За попередньою версією чоловік загинув внаслідок наїзду невідомого автомобіля.

Правоохоронці встановлюють обставини смерті людини, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Усім, кому відомі деталі подіі, звертайтеся у найближчий відділ поліції або зателефонуйте на оперативний номер 102, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.