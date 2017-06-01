Патрульні Львова привітали малечу з Днем захисту дітей

У навчально-реабілітаційному центрі «Джерело», що на Сихові, відбулося дитяче свято з нагоди Дня захисту дітей. Окрім вихованців центру, а це особливі дітки, на захід завітали і звичайні мешканці Сихова.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Львова.

«Коли свято було лише на етапі підготовки, до нас звернулися організатори і сказали, що батьки та діти дуже хочуть бачити патрульну поліцію Львова на святі. Нам це дуже приємно, адже означає довіру населення. Ми не могли оминути таке запрошення», – зауважила старший інспектор відділу зв’язків з громадськістю патрульної поліції Львова Богданна Лефменко.

Батьки і діти розпитували про роботу патрульних, розглядали службовий автомобіль і фотографувалися. Діти висловлювали бажання стати у майбутньому поліцейськими. Інспекторам вдалося подарувати усім дітками незабутні враження та теплі усмішки та слова. Також патрульні роздали дітям книжки та печиво.

А вже 2 червня, на стадіоні “Юність” у Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького до Дня захисту дітей патрульні проведуть естафети та пікнік з дітками, яким бракує батьківського тепла. З вихованцями із Центру дітей, позбавлених батьківського піклування, учні Клубу карате проведуть майстер-класи із бойових мистецтв.

Урізноманітнять програму фокуси від ілюзіоніста.