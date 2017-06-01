На Львівщині затвердили Програму соціально-економічного та культурного розвитку на 2017 рік

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2017 рік, ухвалена сьогодні, 1 червня, під час сесії Львівської обласної ради, визначає цілі та пріоритети розвитку регіону. Це один з основних документів в роботі облдержадміністрації і обласної ради, який окреслює напрямки розвитку Львівщини.

За словами першого заступника голови Львівської облдержадміністрації Ростислава Замлинського, Програма визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку Львівської області на 2017 рік, заходи та завдання для розвитку галузей, які відповідають основним стратегічним напрямам розвитку, показникам і заходам 41 обласної цільової програми, інформує прес-служба ЛОДА.

Зауважимо, що фінансування заходів Програми у 2017 році здійснюватиметься за рахунок бюджетних коштів, кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги та інших джерел.

Програма визначає Перелік обласних програм за головними напрямами діяльності соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області, які передбачається фінансувати у 2017 році з обласного бюджету, на загальну суму 895,6 млн грн.

Крім того, Програма містить додаток щодо капітального будівництва об`єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення. Так, на 2017 рік із бюджету розвитку обласного бюджету на цю мету передбачили 75 млн грн.

Говорячи про перспективи і плани на 2017 рік, Ростислав Замлинський наголосив, що діяльність Львівської ОДА буде зосереджена на залученні іноземних інвестицій, детінізації економіки, розвитку промисловості та зовнішньоекономічної діяльності, покращенні інфраструктури та іншому. «Наприклад, по інвестиціях – у 2017 році плануємо залучити додатково 60 млн дол США, по дорогах – не менше 230 км автошляхів зробити, по капітальному будівництву – 44 об’єкти завершити, які були довгобудами чи розпочалися будуватися в попередні роки та інше», – розповів перший заступник голови Львівської ОДА.