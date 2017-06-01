Ми повинні любити своє, бути готовими навіть життя віддати за це, але не робити цього коштом іншого, — Любомир Гузар

Так сталося, що книга «Любомир Гузар: хочу бути людиною» української журналістки, володарки премії блаженного Кароля Войтили вийшла незадовго до цих днів, коли Любомир Гузар відійшов у засвіти. Видана видавництвом Vivat, вона відтак стає тим джерелом, до якого спраглі мудрості цього глибокого чоловіка повертатимуться знову і знову.

Вашій увазі невеличкий фрагмент із книги – як ще один штрих до постаті цієї людини.

«Подумаємо, хто ми є поза ідеологіями, бо ідеологія — це те, що нам нав’язує якась сила. А до усвідомлення того, ким ти є, мусиш прийти самостійно. Ідеологія, нав’язування способу думання — це може мати якийсь результат, але нетривкий і не завжди передбачуваний», — каже Гузар у своїх інтерв’ю. Націоналізму він зазвичай протиставляє патріотизм.

«Біблія вчить нас патріотизму. Націоналізм не може бути християнською чеснотою, тому що він не є досконалим, робить людину дещо обмеженою, адже націоналіст любить лише своє». «Праведний гнів», ідеологічні ін’єкції ненависті, із якими доводилося мати справу й Шептицькому у ставленні українців до поляків, і Любачівському у стосунках із православними, і Гузару, на глибоке переконання всіх патріархів були дорогою в нікуди. Шлях до процвітання України, утвердження національної ідеї мав пролягати через самоосмислення й формування твердого наміру бути собою. Нічиїм коштом. Тому доктрині націоналізму, у якій українська ідея час від часу підміняла собою Бога, Блаженніший постійно протиставляв ідею патріотизму — любові до себе й свого, яка не тільки не виключає, але підтримує і живить повагу до іншого.

«Істинний патріотизм зобов’язує нас любити свій народ і водночас нікого не відкидати: це не має нічого спільного з ненавистю до інших народів. Інакше наш патріотизм перетворився б на шовінізм… Патріотизм, який учить ненавидіти будь-яку людину, уже не є християнською чеснотою. Це вже від диявола. Ми повинні любити своє, бути готовими навіть життя віддати за це, але не робити цього коштом іншого», — вважає Любомир Гузар.

Нагадаємо, 31 травня, на 85-му році життя помер глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар. З причини смерті Кардинала у Львові оголошено жалобу.

Із Любомиром Гузаром спершу прощатимуться у Львові, потім – у Києві. Поховають Кардинала у крипті патріаршого собору в Києві 5 червня.