До Львова привезуть мощі блаженного о. Василя Величковського

Цієї неділі, 4 червня 2017 року, вже вдруге до Студентського храму Блаженного Священномученика Олексія Зарицького привезуть частинку мощей блаженного священномученика о. Василя Величковського.

Про це повідомляє kapelanstvo.info.

Опісля двох Літургій, що о 9:00 та об 11:00, прихожани зможуть ознайомитися з життям та діяльністю новомученика і приступити зі своїми наміреннями до святих мощей.

Організатором цього заходу є подружжя п. Тетяни та п. Олега Чихарівських, яких Високопреосвященний владика Ігор, Архиєпископ і Митрополит Львівський, та отці редемптористи благословили розповідати по Україні про життя о. Василя Величковського, який, як відомо, є покровителем пенітенціарного служіння Церкви, новомучеником, якого не змогли здолати ні переслідування за віру, ні довгі роки ув’язенень у концентраційних таборах. Святійший Отець Іван Павло ІІ проголосив Василя Величковського блаженним під час Святої Літургії 27 червня 2001 року у Львові.