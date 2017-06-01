Львів’янка Катерина Крива стала найкращою спортсменкою України у травні

Традиційне щомісячне голосування членів Національного олімпійського комітету України визначило найкращою спортсменкою України за підсумками травня 2017 року, представницю Львівщини, майстра спорту України, Катерину Криву.

Про це повідомила прес-служба ЛОДА.

Це почесне звання 25-річна львів’янка отримала завдяки блискучому виступу на травневому чемпіонаті Європи в турецькому місті Ізміт, який став першим чемпіонатом континенту, що проводився в статусі олімпійського.

В Туреччині Катерина Крива двічі підіймалася на найвищу сходинку п’єдесталу пошани. Вона стала найсильнішою у змаганнях куміте (вагова категорія до 50 кг), після чого здобула медаль найвищого ґатунку у командній першості. Особистий наставник каратистки Ігор БОГДАН став найкращим тренером останнього весняного місяця.

Для українського карате та Львівщини зокрема, такий спортивний результат – це безпрецедентне досягнення: вперше в історії України вдалося вибороти 5 медалей, 2 з яких – золоті.