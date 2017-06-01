Консультативна місія ЄС передала львівським поліцейським обладнання на 13 000 євро

Консультативна місія ЄС (КМЄС) передала тренінговому центру ГУ Нацполіції у Львівській області обладнання вартістю 13 000 євро. Надане устаткування – ноутбуки, програмне забезпечення, проектори, інтерактивні дошки, принтери, фліпчарти – буде встановлено в аудиторіях Центру для вдосконалення навчального процесу та проведення регулярних інтерактивних тренінгів із підвищення кваліфікації для поліцейських Львівщини.

Про це повідомляє прес-служба КМЄС.

Команда представництва КМЄС у Львові надає комплексну підтримку партнерам у регіоні. «Устаткування – лише частина нашої плідної співпраці з Національною поліцією Львівської області. Окрім обладнання, місія також надає стратегічні поради, проводить тренінги та реалізує спільні проекти», – наголосив Координатор регіонального представництва КМЄС (Львів) Матс Льюнгвальд.

«Навчатися, вдосконалювати професійні навички, відпрацьовувати техніки – це ніколи має припинятися в поліції, оскільки є невід’ємною частиною реформи, мета якої – перетворення поліції на ефективне сервіс-орієнтоване правоохоронне відомство, що користується довірою громадян», – додав Матс Льюнгвальд, звертаючись до учасників заходу з передачі обладнання.

Починаючі з 2016 року, Консультативна місія Європейського Союзу передала Національній поліції Львівської області, регіональному тренінговому центру ГУ НПУ та Львівському державному університету внутрішніх справ спеціалізоване, IT та криміналістичне устаткування вартістю понад 100 тисяч євро.