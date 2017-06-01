«Карпати» зіграли останній матч сезону 2016-2017. Фото

У заключному матчі 32-го туру чемпіонату України з футболу у Прем’єр-лізі львівські «Карпати» на стадіоні «Арена Львів» приймали «Зірку» з Кропивницького.

Рахунок відкрили гості вже на 11-й хвилині гри: після помилки захисту львів’ян гол забив Прядун. Ще через одинадцять хвилин після потужної атаки господарів рахунок зрівняв Нестеров. А переможний м’яч у ворота «Зірки» забав знову захисник Матвієнко. Цей гол став окрасою матчу і, напевно, всього туру. Отже, вольова перемога господарів з рахунком 2:1 і «Карпати» посідають десяте підсумкове місце в турнірній таблиці.