Із Любомиром Гузаром спершу прощатимуться у Львові, потім – у Києві

Завтра й у суботу львів’яни зможуть попрощатися з Блаженнішим Любомиром

Зараз траурний кортеж вирушає до Львова, до його родинного міста, де він народився, де мешкає його родина. Львів’яни зможуть попрощатися з Блаженнішим Любомиром завтра, в п’ятницю, 2 червня, і в суботу, 3 червня.

Кортеж з тілом Блаженнішого Любомира прибуде до Львова, в собор Святого Юра сьогодні увечері. А завтра о 10-й ранку відбудеться заупокійна Божестевенна літургія.

В суботу о 9-й відбудеться заупокійна архієрейська літургія. Скорботна хода вулицями Львова завершиться у храмі Архистратига Михаїла при монастирі монахів Студійського уставу.

Зранку в неділю, 4 червня, тіло Любомира перевезуть до патріаршого собору в Києві. У Києві з ним прощатимуться у неділю і в понеділок уранці Відслужать три Божественні літургії: о 07.30, 9.00, 11.00

У неділю о 18-й годині в патріаршому соборі відбудеться чин архієрейського похорону, цілонічні чування з читанням Євангелія.

5 червня об 11.00 відбудеться скорботна архієрейська Божественна літургія. Поховають Любомира Гузара у крипті патріаршого собору в Києві.

Нагадаємо, 1 червня у Львові оголошено жалобу через смерть Блаженнійшого Любомира Гузара.